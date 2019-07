Gajser je v prvi vožnji slavil pred Britancem Maxom Anstiejem in Švicarjem Jeremyjem Seewerjem.

V drugi vožnji mu je zmago izmaknil Francoz Romain Febvre, tretji je bil Nizozemec Glenn Coldenhoff. Makolčan bi bržčas tudi v drugi vožnji zmagal, a je po osmih minutah dirkanja zapeljal izven proge in se z motociklom ulegel na tla. Hitro ga je pobral in nadaljeval s tretjega mesta. Seewerja je hitro prehitel, Febvre pa je bil prehiter.

"Dirko sem super začel. Vodil sem od starta, nato pa naredil napako. Romain in Jeremy in sta me prehitela. Nisem lovil Romaina, imel je dober ritem. Vesel sem končne zmage," je bila prva izjava Gajserja.

Največji tekmec Gajserja za naslov svetovnega prvaka Antonio Cairoli je zaradi poškodbe ponovno izpustil nastop. Dvaindvajsetletni Slovenec je tako prednost v skupnem seštevku povečal, na računu ima 488 točk, 130 točk manj ima Cairoli

Naslednja dirka bo čez teden tudi. Tudi ta bo v Indoneziji, v Semarangu bo velika nagrada Azije.