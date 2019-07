»To, kar se nam je dogajalo zadnjih pet let, ko smo imeli po 20 do 25 odstotkov večji obisk turistov kot leto poprej, je nenormalna situacija. Letos nam jo je nekoliko zagodel maj, ko smo imeli slabo vreme. A ko gledam zasedenost naših sob in kampov po dolini, nekako ocenjujem, da sezona ne bo slabša kot lanska,« je povedal Humar.

Konec leta lahko po njegovih besedah tako še vedno pričakujejo kakšen odstotek rasti števila gostov, čeprav so zmogljivosti julija in še posebej avgusta tako zasedene, da ni več prostora za nove goste.

Dolina Soče je s ponudbo adrenalinskih športov na prostem odvisna od vremena, vendar poletna sezona močno prekaša zimsko. Pravzaprav v toplejšem delu leta ustvari skorajda celoten prihodek. »V zimskem času ustvarimo le štiri odstotke realizacije, kar je zaskrbljujoče malo,« je še poudaril Humar in dodal, da je smučanje na Kaninu edina alternativa v zimskem turizmu.