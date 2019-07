Američanke, ki branijo naslov prvaka, so v polfinalu z 2:1 odpravile Anglijo, evropske prvakinje Nizozemke pa so po podaljških z 1:0 ugnale Švedsko. Končno tretje mesto so že v soboto zasedle Švedinje, ki so v malem finalu v Nici premagale Anglijo z 2:1.

V Rio de Janeiru pa bosta Brazilija in Peru odločila, kdo je najboljši v Južni Ameriki. Brazilci so že pred prvenstvom veljali za favorite, v polfinalu pa so z 2:0 izločili večnega tekmeca Argentino. Peru pa je presenetil dvakratne zaporedne prvake Čilence, izločil jih je s 3:0. V skupinskem delu so Brazilci Perujce odpravili kar s 5:0.

V malem finalu je Argentina v Sao Paulu premagala Čile z 2:1 in osvojila končno tretje mesto. Od petega do 12. mesta si sledijo Kolumbija, Urugvaj, Venezuela, Paragvaj, Japonska, Katar, Ekvador in Bolivija.