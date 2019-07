Kot so organizatorji sporočili na Twitterju, je drugi najboljši film, Lara nemškega režiserja Jan-Oleja Gersterja, dobil posebno nagrado žirije in nagrado za najboljšo igralko, ki jo je prejela nemška igralka Corinna Harfouch. Scenarij je napisal slovenski režiser Blaž Kutin, ki je zanj že leta 2006 v Cannesu prejel nagrado novi talent EU.

Film pripoveduje o ženski, ki na svoj 60. rojstni dan ob spremljanju sina, znanega pianista, ki se predstavlja na slavnostnem koncertu, ocenjuje svoje življenje in se spominja neizpolnjene želje, da bi tudi sama postala slavna pianistka.

Nagrado za najboljšega režiserja je dobil flamski režiser Tim Mielants za film Patrick, družinsko dramo o posebnostih ljudi in o zadovoljstvu nad samim sabo. Nagrado za najboljšega igralca pa je prejel slovaški igralec Milan Ondrik za vlogo v filmu Let There Be Light slovaškega režiserja Marka Škopa.

Festival v Karlovyh Varyh je eden najstarejših evropskih filmskih festivalov. Na njem vsako leto prikažejo okrog 200 filmov. V glavnem tekmovalnem programu se je za najboljši film potegovalo 12 del, med njimi celovečerec Polsestra slovenskega režiserja Damjana Kozoleta, ki je na tem festivalu leta 2016 slavil kot režiser filma Nočno življenje.