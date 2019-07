Švedinje so v boju za tretje mesto hitro prišle do zanesljivega vodstva, saj je najprej v enajsti minuti zadela Kosovare Asllani, v 22. pa je prednost podvojila Sofia Jakobsson. Angležinje so zaostanek zmanjšale v 32. minuti, ko je zadela Francesca Kirby.

Le malce pozneje se je Ellen White že veselila izenačenja in svojega sedmega gola na prvenstvu, s čimer bi bila sama v vodstvu med strelkami, a so po pregledu z VAR zadetek razveljavili zaradi igre z roko. V drugem polčasu Angležinjam ni uspelo priti do izenačenja, tako da so se zmage in dveh milijonov dolarjev za tretje mesto veselile Švedinje. Angležinjam je pripadlo 1,6 milijona.

Švedinje so sicer še tretjič končale SP na tretjem mestu, tretje so bile že v letih 1991 in 2011. Največji uspeh pa so doživele leta 2003, ko so bile druge. Angležinje so se najvišje prebile leta 2015, ko so bile prav one zmagovalke malega finala.

V nedeljskem finalu se bosta za naslov spopadli ekipi ZDA, ki brani naslov, in Nizozemske. Američanke so v polfinalu z 2:1 odpravile Anglijo, Nizozemke pa so po podaljških z 1:0 ugnale Švedsko. Zmagovalke finala bodo dobile štiri milijone, poraženke pa 2,6 milijona.

Doslej so Američanke trikrat zmagale (1991, 1999, 2015), dvakrat so bile zmagovalke Nemke (2003, 2007), po enkrat pa Norvežanke (1995) in Japonke (2011).