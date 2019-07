Šarec se je v svojem govoru najprej spomnil dogodkov med drugo svetovno vojno na Menini planini ter opozoril, da so se takratni borci, ki so bili lačni, sami in praktični niso imeli več nobenega upanja, prebili skozi sovražnikov obroč, ker so vedeli, da želijo svobodno Slovenijo »in to so sčasoma tudi dosegli«.

Po drugi svetovni vojni se je Slovenija po besedah Šarca vključila v skupno državo Jugoslavijo, za katero danes nekateri govorijo, da je bila slaba. A se je po njegovem treba vprašati, »ali ni tudi to del naše zgodovine«. »Tega nima smisla zanikati,« je dodal.

Danes imamo po besedah premierja svojo državo, za katero so mnogi dali svoja življenja, pri čemer pa nekateri pravijo, da »vse skupaj ni bilo nič: Bilo je. Vsako življenje, ki je dano za narod, za svobodo, je vredno, da se ga objokuje. Hkrati se je treba zavedati, da smo žrtvam dolžni, da naredimo vse za svojo državo in da jo imamo radi«. Ocenil je, da je življenje v samostojni državi še vedno dobro. Pomembno pa je, da bi znali spoštovati drug drugega, ceniti to, kar imamo, in da bi se znali vživeti drug v drugega, je dodal.

Dotaknil se je tudi aktualnih razmer. Med drugim je dejal, da njegovi vladi nekateri očitajo, da jo vleče v desno, spet drugi pa, da jo vleče v levo. »Torej gremo naravnost in gremo po pravi poti,« je dejal.