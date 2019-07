Pripadniki te generacije v 98 odstotkih cenijo svojo zasebnost, kljub temu pa 66 odstotkom družbena omrežja predstavljajo način komunikacije, tudi ko niso v stiku z drugo osebo. Uporabljajo jih celo več kot navadne klice in sporočila. Zaradi velike vsesplošne uporabe interneta mladi zelo cenijo zasebnost, enako močno kot svobodo in neodvisnost.

Raziskava, ki so jo opravili na pobudo Pivovarne Laško Union, je pokazala tudi nekaj zanimivih dejstev o kulturi pitja med mladimi. Tretjina mladih meni, da pijejo enako ali manj kot pretekle generacije in po alkoholu posegajo le občasno, in sicer ob praznovanjih in posebnih priložnostih, je navedeno v raziskavi. Okrog 20 odstotkov mladih alkohola ne pije, bodisi zaradi nezdravih pijač in okusa bodisi zaradi učinka, ki ga dobijo med pitjem alkohola.

Večini se zdi, da jim okolje ponuja dovolj možnosti za samouresničevanje. Hkrati menijo tudi, da je okolje stresno in da so ljudje v njem odtujeni ter neiskreni.

Spletno raziskavo Kaj pomeni biti v svojih dvajsetih so izvedli maja, v njej je sodelovalo 4300 mladih posameznikov, starih med 20 in 29 leti.