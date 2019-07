Vodja reševalnih akcij pri Sea-Eye Gorden Isler je za dpa zagotovil, da Alan Kurdi brez dovoljenja italijanskih oblasti ne bo vplul v italijanske vode. Zjutraj so namreč prejeli odlok notranjega ministra Mattea Salvinija, ki jim prepoveduje vplutje.

»Sprva bomo spoštovali to prepoved,« je zagotovil Isler.

Alan Kurdi je v petek v mednarodnih vodah ob obali Libije z gumijastega čolna rešil 65 ljudi. Ladja je bila danes dopoldne od italijanskih voda oddaljena približno morsko miljo in okoli 13 morskih milj od otoka Lampedusa. Še vedno čakajo na odgovor malteških in italijanskih oblasti glede nadaljnjih napotkov in kam lahko vplujejo.

V Sredozemskem morju na rešitev trenutno čaka še ena reševalna ladja. Gre za ladjo Alex italijanske organizacije Mediterranea, na krovu katere je več kot 40 migrantov. Danes so iz ladje sporočili, da ne nameravajo pluti proti Valetti, saj ladje ne bo prestala 15-urne vožnje.

Italijanska obalna straža je v petek z ladje prevzela 13 oseb, predvsem otrok in žensk, ki so jih prepeljali na Sicilijo. Alex pa bi moral glede na dogovor med Rimom in Valetto odpluti do Malte.

Nemški notranji minister Horst Seehofer je v petek zvečer prejelo pismo Salvinija, v katerem poziva Berlin, naj prevzame odgovornost za ladjo. Nemčija je po besedah Seehoferja pripravljena prevzeti del bremena rešenih ljudi in je že obvestila Evropsko komisijo, da je pripravljena sprejeti migrante z ladij Alan Kurdi in Alex.

V Grčiji pa je danes tanker v bližini polotoka Peloponez rešil 57 migrantov, ki so skušali s čolnom doseči Italijo. Migrante bodo prepeljali v grško pristanišče, navaja obalno stražo grška radiotelevizija ERT.