Spominska obeležja, kot je obeležje ob Taborski steni, nas nemo, a vztrajno spominjajo na to, da je »mir temeljna in neprecenljiva vrednota in da so številni rojaki plačali našo svobodo s svojimi življenji«, je Židan dejal na današnji slovesnosti, ki jo je organiziralo Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje. V 12-urnem boju med polkom italijanskih vojakov in 13 borci, ki so taborili v jami, je 24. junija 1942 padlo devet partizanov, je spomnil.

Okupatorska represija na Kočevskem je bila po njegovih besedah huda, saj je na tem območju med NOB življenje izgubilo približno deset odstotkov prebivalstva. Kočevje je bilo drugo najbolj uničeno mesto v Sloveniji med 2. svetovno vojno, Kočevska pa je bila med najbolj prizadetimi območji, je dejal.

Zdaj pa po njegovih besedah začarani krog agresije in zavračanja po Evropi spet podpihuje ljudi proti ljudem. »Kakor da se naša širša evropska skupnost ni iz nepredstavljivih morij naučila, kako krhek je mir in kako zmotno je prepričanje, da je naša človečnost samoumevna,« je opozoril. »Jeza in zaskrbljenost spreminjajočega se sveta danes ogrožata njeno svobodo,« je dodal.

Po njegovih besedah je naša moralna dolžnost, da se temu vnaprej zoperstavimo z vsem pogumom. Tak pogum sta imela kurirčka, devetletni Jakec Turk in 12-letni Vinko Kalčič, ki sta izgubila življenje pri Taborski steni. Predstavljata simbol upora mlade generacije Slovencev, ki je hotela slovensko ozemlje ubraniti pred sovražnikom. V želji po svobodi in neodvisnosti so bili pripravljeni plačati najvišjo ceno, je poudaril.

Spomin na to naj bo opozorilo, da svoboda in mir nista samoumevna in da so se zanju v najtežjih zgodovinskih preizkušnjah žrtvovali številni posamezniki, je pozval.