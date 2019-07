Zaradi del je na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami v smeri proti Celju 3,5 kilometra dolg zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 20 minut.

Zastoji so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje v smeri proti Primorski in na cestah Lucija-mejni prehod Sečovlje, Šmarje-mejni prehod Dragonja, Izola-Strunjan, Starod-mejni prehod Starod in Lesce-Bled.

Kilometrski zastoj je na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani, na podravski avtocesti je zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaški dolg tri kilometre.

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane in Gruškovje.

V nedeljo bo predvidoma od polnoči do 12. ure zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Obvoz bo urejen po regionalni cesti Celje center-Vojnik-Slovenske Konjice.