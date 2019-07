V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, možna bodo krajevna neurja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, ob morju okoli 23, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem v Slovenski Istri je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: V ponedeljek bodo plohe in nevihte še pogoste, v torek pa bo povečini suho, deloma se bo razjasnilo. Na Primorskem bo prehodno zapihala burja. Hladneje bo.

Vremenska slika: Nad južno polovico celine je šibko območje visokega zračnega tlaka. Z jugozahodnimi vetrovi k nam doteka topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno in vroče. Popoldne in zvečer bo na območju Alp nastala kakšna nevihta. V nedeljo bo spremenljivo oblačno. Že dopoldne bodo plohe in nevihte nastajale v krajih severno od nas pojavljale, ostale pokrajine pa bodo zajele popoldne.