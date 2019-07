Pobuda o mešanih patruljah soglasna

Minister Poklukar je ob tem opozoril, da to ni prvič, da se je slovenska stran odzvala na italijanske predloge za skupno delovanje. V zvezi s tem je omenil pomoč slovenske vojaške ladje Triglav v operaciji Mare Nostrum leta 2013 in premestitev oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, iz Italije v projektih solidarnosti. Ob tem so na MNZ pojasnili, da je bila pobuda o mešanih patruljah dana s strani italijanske policije 29. aprila, slovenska policija pa se je s to pobudo strinjala. Pobudo je minister Poklukar predstavil na vladi, minister za zunanje zadeve Miro Cerar pa jo je predstavil italijanskemu kolegu Enzu Moaveru Milanesiju. S pobudo sta se torej obe državi strinjali, generalna direktorica policije pa se je ob robu konference šefov policij v Rimu sestala z italijanskim generalnim direktorjem policije, kjer sta se dogovorila o konkretnih oblikah sodelovanja, so še navedli na MNZ. Glede morebitnih skupnih patrulj med Italijo, Slovenijo in Hrvaško, o katerih je danes v Trstu govoril Salvini, so na MNZ pojasnili, da podrobnejših informacij v tem trenutku ne morejo posredovati.