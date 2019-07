Številke migrantov ne lažejo

Italijanski notranji minister Matteo Salvini je včeraj v Trstu napovedal »več ljudi in več sredstev, da zapečatimo mejo s Slovenijo ter dokončno ustavimo prihod nezakonitih migrantov«. Govoril je tudi o skupnih patruljah Italije, Slovenije in Hrvaške. Komaj nekaj mesecev po tistem, ko je Antonio Tajani govoril o italijanski Istri in Dalmaciji, je to nov signal, da se na naša ozemlja vrača italijanski iredentizem. Italijanski orožniki so tod že patruljirali, vse do Reke in v zaledje zahodnobosanskega pogorja. A je zgodovina njihovo tendenco kruto obsodila. Osnovni problem je, da imajo Salvinijeve izjave fašistični kontekst. In nič kaj dosti drugega.