Prazno predavalnico, računalniško učilnico, laboratorij in delavnico na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo je za teden dni zasedlo enaindvajset osnovnošolcev in en dijak. Mladostniki, prišli so iz Ankarana, Novega mesta, Žalca, Raven na Koroškem, Kranja in Ljubljane z okolico je prvi julijski teden počitnic preživelo v poletni šoli, ki jo je fakulteta pripravila v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS).

Že četrto leto je bil odziv za poletno šolo izredno velik, saj so predčasno zapolnili vsa prosta mesta. Kot je povedal dr. Tilen Urbančič , asistent na oddelku za geodezijo in vodja letošnje poletne šole, je vsako leto tudi več povratnikov, veselijo pa se vsakega novega šolarja. »Letos smo si kot cilj poletne šole zadali, da prek praktičnih nalog in delavnic predstavimo poklice, za katere izobražujemo na naši fakulteti. Tako smo pripravili vsebine s področja gradbeništva, geodezije in vodarstva,« je razložil Urbančič in z veseljem tudi potrdil, da je zanimanje za vpis na fakulteto po krizi v gospodarstvu, posledično tudi v gradbeništvu, vsako leto večji.

Maketa iz gradbenih materialov

Ekipa trinajstih zaposlenih na fakulteti je program z delavnicami sestavila tako, da je vsak posameznik moral aktivno sodelovati. »Že prvi dan so udeleženci na papir narisali objekt. Za osnovo jim je bil geodetski načrt parka, iz katerega so se naučili prebrati tudi zakoličene elemente,« je povedal sogovornik in razložil: »Želeli smo, da udeleženci izboljšajo prostorsko predstavo.« Temu je sledil obisk laboratorija, kjer so otroci spoznavali osnovne materiale, ki se uporabljajo ne samo pri gradnji objektov, ampak tudi pri toplotni in hidroizolacijah hiše. Za približek so sami zgradili hiško, ki so jo letos prvič nadgradili z digitalnim pristopom in uporabo računalniškega programa.

»Da sem se odločil za obisk poletne šole na fakulteti, mi ni žal, družba je super, prav tako predavatelji. Najbolj pa mi je bilo v veselje ustvarjati v programu SketchUp,« je priznal najstnik Evan, ki smo ga skupaj z Jonom in Jakobom ujeli v delavnici, kjer so iz pomanjšanih najbolj pogostih materialov, ki se uporabljajo pri gradnji hiš (les, lesene letvice, mini opeka, stiropor in za kritino lepenka s posipom) izdelal svojo maketo hiše. Tudi Jon, prišel je iz Ankarana in počitnice preživlja pri teti v Ljubljani, vsako leto obišče enega od poletnih tečajev. »Letos sem izbral tega in mi ni žal,« je priznal in odkrito tudi povedal, da ima z izdelavo makete veliko več dela, kot je pričakoval.

Med udeleženci je bilo tudi pet deklet, ki so se prav dobro vključila v »moško družbo«. Najmlajša, osemletna Nika, ki sicer zelo rada sestavlja lego kocke, prav tako pa so ji v veselje pobarvanke, je naredila model rožnate Hello Kitty hiške, ki jo je tudi natisnila, tako kot vsi udeleženci, s 3D-tiskalnikom. Nekaj let starejšo prijateljico Alino je poleg računalniškega dela navdušilo tudi ravnanje s sodobnimi geodetskimi instrumenti. »Uporabljali smo merski trak, tahimeter, pokazali so nam tudi skeniranje,« je povedala Alina, ki bo domov odnesla maketo svoje hiše.

Da pa je bilo učenje še bolj zabavno, so poskrbeli še z vzporednimi aktivnostmi na ljubljanskem bazenu Kolezija, bližnjem šolskem igrišču, poletno šolo pa so sklenili z orientacijskim tekom v Tivoliju in popoldanskim piknikom.