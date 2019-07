Damir Grgić, selektor ženske košarkarske reprezentance: Čutili smo, da lahko naredimo več

Če kdo, potem je za preporod slovenske ženske košarke zaslužen selektor članske reprezentance Damir Grgić. Pred dvema letoma je 39-letni strokovnjak izbrano vrsto premierno popeljal na evropsko prvenstvo, nato pa z reprezentanco do 20 let na prvenstvu stare celine osvojil srebrno odličje. Ob tem uspešno vodi tudi Celje, ki v slovenski ženski klubski košarki nima prave konkurence. Grgić je po vrnitvi iz Beograda, kjer je Slovenija klonila na tekmi dodatnih kvalifikacij za četrtfinale evropskega prvenstva proti Belgiji, pojasnil, da je zaradi opravljanja vloge klubskega trenerja in selektorja precej izčrpan, zato v tem trenutku še ne ve, če bo nadaljeval z reprezentančno zgodbo.