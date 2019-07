Komentiranje oddaj na nacionalni televiziji

V Dnevnikovi rubriki Odprta stran (4. 7. 2019) sem prebrala predlog za drugačno obliko spletnega komentiranja oddaj na TV Slovenija. Pisec je pri tem izrecno navedel, da sem bila proti takšnemu predlogu in da sem ga preusmerjala na vodstvo hiše RTV. To ne drži. V daljši korespondenci sem podala mnenje o skladnosti televizijskega prispevka, ki ga je zmotil, s poklicnimi merili in načeli novinarske etike (kar je varuhova primarna naloga), ob tem pa mu tudi svetovala, kdo bi bili lahko pravi naslovniki za programske predloge na RTV Slovenija, in kot možno obliko spletnega komentiranja oddaj (ali javnega objavljanja drugih vsebin) predlagala že obstoječo in živahno delujočo blogosfero na www.rtvslo.si.