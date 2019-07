Ta teden smo pisali o strešni kritini, ki leži na Šišenskem hribu, različne institucije pa niso mogle ugotoviti, na čigavi zemlji ležijo odpadki. Na Mestni občini Ljubljana so skupaj z uslužbenci krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki deluje v okviru javnega podjetja VOKA Snaga, na Šišenskem hribu preverili, kje natančno je nelegalno odložena strešna kritina, o kateri je občino, državno inšpekcijo in ministrstvo za notranje zadeve obvestil občan. Ob kontroli so ugotovili, da je del odpadkov vendarle ležal na njihovi parceli, zato so poskrbeli, da je družba, ki je pooblaščena za ravnanje z azbestnimi odpadki, odpadno kritino z občinskega zemljišča odstranila. »Verjamemo in upamo, da so tako odzivni tudi drugi lastniki zemljišč, ki so v lasti oseb zasebnega ali javnega prava in ki so obremenjeni z nelegalno odloženimi odpadki,« so sporočili z občinske inšpekcije.

Občina bo državni okoljski inšpekciji prepustila ugotavljanje, kdo je nezakonito odložil azbestno kritino.

Na čigavi parceli leži preostanek odpadkov, bo, kot kaže, morala ugotoviti državna inšpekcija, saj so tako pri Planinski zvezi Slovenije in ministrstvu za notranje zadeve, ki imata v neposredni bližini občinske parcele svoja zemljišča, zatrdili, da odpadki niso na njihovi zemlji. vbr