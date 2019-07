V četrtek je s plesno predstavo Oda času v ljubljanskih Križankah, v režiji in koreografiji svetovno znane ustvarjalke flamenka Maríe Pagés, svoja vrata odprl 67. Festival Ljubljana. Mednarodni poletni festival, ki se bo 21. septembra končal s koncertom benda Marka Hatlaka, bo letos obarvan tudi z dvema legendarnima virtuozoma basovskih linij. Brane Rončel, eden največjih domačih poznavalcev jazza, ki programsko shemo festivala orisuje že četrt stoletja, je s sodelavci poskrbel, da je v izboru sicer tradicionalno prevladujoče simfonične, komorne, operne in baletne produkcije tokrat izpostavljena še ena žanrska nota. V ponedeljek, 8. julija, bo ob 21. uri na oder Križank stopil Marcus Miller (na fotografiji), basist, ki že 30 let ustvarja na področju jazza, soula, fousiona in R & B. Millerjevo ime, ki ga najdemo na seznamu desetih najvplivnejših sodobnih jazzovskih glasbenikov, se je proslavilo v 80. letih, ko je sodeloval v zasedbi Milesa Davisa. Takrat je za album Tutu napisal, produciral, aranžiral in odigral istoimensko skladbo, ki je bila poleg albuma nagrajena z grammyjem. Ameriški multiinstrumentalist sklada tudi glasbo za filme, kot sta komedija Spika Leeja School Daze in Above the Rim , v katerem je nastopal znameniti Tupac Shakur, družinsko televizijsko serijo This is Us in druge. Miller je v Sloveniji prvič nastopil leta 2002, tokrat ga bomo v Ljubljani poslušali že četrtič, kjer bo z Rusellom Gunnom na trobenti, Alexom Hanom na saksofonu, Julianom Pollackom in Jamesom Franciesom na klaviaturah ter z Alexom Baileyjem na bobnih verjetno predstavil tudi kompozicije z najnovejšega albuma Laid Black. Večer pozneje so na isto lokacijo organizatorji povabili še eno legendo jazza, Stanleyja Clarka. Basist, ki je v svoji 45-letni karieri prejel štiri grammyje, je soustanovitelj ene najvplivnejših jazz-fusion zasedb Return to Forever. Tudi 67-letni Clarke je tako kot njegov sedem let mlajši kolega Miller filmski in televizijski skladatelj, pet let pa je tudi član Akademije za filmsko umetnost in znanost. V prestolnici je igral že leta 1975, a nas bo tokrat prvič obiskal s svojo zasedbo. Raznovrstni dogodki se bodo tako kot vsako leto odvijali na različnih lokacijah, poleg Križank bodo vsebine gostili tudi Cankarjev dom, Slovenska filharmonija, Narodna galerija, SNG Opera in balet Ljubljana in cerkev sv. Jakoba.