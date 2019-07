To je za Heidi Klum tretji zakon, potem ko je bila poročena s frizerjem Ricom Pipinom in pevcem Sealom, s katerim ima tri otroke, Henryja, Johana in Lou. Enega otroka ima z italijanskim poslovnežem Flaviom Briatorejem. Tokratni mož je kitarist, pevec in klaviaturist skupine Tokio Hotel, ki je nastala leta 2001 in je bila priljubljena predvsem med emo mladino. Tom Kaulitz je brat dvojček glavnega pevca skupine Billa Kaulitza. Tako Kaulitz kot Klumova sta Nemca, oba sta bila prej že poročena. Kaulitz je bil namreč do leta 2016 poročen z Rio Sommerfeld, ki je bila osem let starejša od njega.

Kaulitz in Klumova sta se spoznala prek skupnega prijatelja, s katerim je Heidi Klum sodelovala pri oddaji Naslednji nemški top model, zaradi razlike v letih pa sta deležna tudi številnih vprašanj in pomislekov. Manekenka zagotavlja, da o svojih letih ne razmišlja, da želi živeti srečno življenje in se ne ukvarjati s tem, kaj mislijo drugi, saj to povzroča gube.

Pripravila Špela Žagar