Po novem se vidi kot pisec knjig in dramskih iger, koliko časa bo trajala njegova kriza srednjih let, pa številni zgolj ugibajo. Tarantino naj bi se namreč dogovarjal za snemanje filma iz franšize Star Trek, pred kratkim pa naj bi začel pisati tudi filmsko adaptacijo stripov Django in Zorro, a se očitno režiji ne bo posvečal. Kljub temu njegov sodelavec Brad Pitt pravi, da je Tarantino smrtno resen glede svoje odločitve, saj se zaveda, kako je, ko začne režiser izgubljati formo. Sam meni, da je filmom dal vse, kar je imel, zdaj pa je očitno čas za knjige in teater.

Tarantino je pred kratkim v Cannesu navdušil s filmom Once Upon a Time in Hollywood, v katerem igrajo Brad Pitt, Leonardo DiCaprio in Margot Robbie, njegov naslednji projekt Star Trek pa bo prvi Tarantinov poskus, da režira film, ki je del franšize.

Tarantino je v preteklosti že večkrat napovedal, da bo nehal režirati, ko posname deset filmov, Once Upon a Time in Hollywood pa je njegov deveti. V istem intervjuju je zato dejal, da bo, če bo njegov zadnji film zelo dobro sprejet, morda končal še pred 10. filmom. Seveda pa je povsem možno, da se Tarantino zgolj šali.