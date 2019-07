Nova pošiljka zvezdnikov na hrvaški obali

Na hrvaško obalo so prispeli novi hollywoodski zvezdniki, ki bodo vsaj nekaj dni polnili hrvaško turistično blagajno in strani njihovih rumenih medijev. V Split so ta teden prišli člani družine Stallone, prvi obraz družine Sylvester Stallone pa je ob prihodu izvedel tudi manjšo kamuflažno akcijo, ko se je zamaskiran izmuznil skozi stranski izhod letališča do luksuznega kombija. Družina se je nato z ladjo odpeljala iz Resnika na splitsko Zahodno obalo. Z njim so poleg soproge Jennifer Flavin še hčerke Sistine Rose, Sophia Rose in Scarlet Rose.