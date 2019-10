Če vse skupaj le malce poenostavimo, smo bili doslej po le nekaj dneh spoznavanja namreč vselej še najbolj razočarani z upravljanjem in odzivnostjo tistih sistemov, ki so na prvi pogled delovali najbolj atraktivno, najbolj »vesoljsko«, ter na drugi strani najbolj zadovoljni s tistimi, ki so bili na prvi pogled najbolj običajni, v primerjavi s prvimi zastareli, neprivlačni, »mlačni«. Jasno, na vsaki strani se najde tudi kakšna izjema, ki pa le potrjuje omenjeno »pravilo«. Pa saj o vsem skupaj pišemo tudi pri tako rekoč slehernem testu, pri katerih se zelo pogosto pokaže, da je upravljanje sistemov, ki stavijo zgolj na »na dotik« občutljive površine, precej bolj zamudno in počasnejše, saj takšni sistemi med drugim za dostop do želenih vsebin potrebujejo tudi vsaj potezo ali dve (od)več. Potezo ali dve, ki ju pri sistemih z več fizičnimi gumbi ni, poleg tega pa so ti odzivni nemudoma in se ne more zgoditi, da enkrat »primejo« in drugič ne, kot se to pogosto pri tistih na dotik, s čimer minevajo dragocene sekunde, med katerimi voznik ni stoodstotno osredotočen na dogajanje na cesti. Pri čemer tako ne čudi, da je nedavna britanska raziskava ugotovila 11-odstotno povečanje števila prometnih nesreč zaradi tega, ker vozniki upravljano infozabavne sisteme.

Kakor koli, da so infozabavni sistemi vedno pomembnejši del avtomobila, so pokazale tudi letošnje raziskave zadovoljstva kupcev z določenimi znamkami vozil. Pri tem je britansko poročilo priznanega podjetja J. D. Power, ki se ukvarja z raziskavami in analizami, namreč razkrilo, da se je kar polovica pritožb lastnikov novih vozil na Otoku tako ali drugače nanašala prav na njih – na infozabavne sisteme. Pri čemer pa je mogoče potegniti še en zanimiv zaključek. Ko pogledamo seznama znamk, s katerimi so kupci najbolj zadovoljni in zaznajo najmanj težav, ter tistega, s katerimi so najmanj, se ta med Nemčijo in Veliko Britanijo, ki sta bili zavzeti v raziskavi, sicer razlikujeta, vseeno pa imata zanimivo stično točko. Z izjemo ene ali dveh znamk so namreč lastniki v obeh državah nadpovprečno zadovoljni skorajda izključno s tistim proizvajalci, ki ponujajo bolj klasično upravljanje infozabavnih sistemov, podpovprečno pa s tistimi znamkami avtomobilov, ki ponujajo »vesoljske« armaturne plošče z vse polno digitalnimi zasloni in zapletenim upravljanjem.

Jasno, statistiko si je mogoče razlagati na tisoč in en način. A v konkretnem primeru bi težko vse skupaj označili za naključje.