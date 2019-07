Mnogi se niti ne zavedajo, kako pomemben model je to za nas. Na eni strani za družine, na drugi, še bolj pomembni, pa kot profesionalno vozilo. Ti vozniki so še posebej pozorni na podrobnosti, ki jih nismo zanemarili. Za njih so ravno podrobnosti odločilne, zato daje novi passat nekaj malega več, kot je bilo običajno. Kot tak bo še dolgo ostal pomemben del ponudbe, na tak način ne bomo izgubili teh zahtevnih kupcev, pridobili pa bomo nove.

Na prvem mestu moram omeniti hibridno različico. Če bi imel ta avtomobil še štirikolesni pogon, bi bil več kot idealen. A šalo na stran, GTE predstavlja najbolj inteligenten način vožnje z avtomobilom. Malo porabi, električni pogon ga je naredil še bolj čistega. Dejansko je to več avtomobilov v enem. Prostornost zaradi pogona ne trpi, istočasno pa ni prezapleten za uporabo. To je eden od teh zgoraj omenjenih detajlov.

Sedanja generacija ostaja zvesta osnovni ideji passata: udobnost in največja možna uporabnost. To je odličen družinski avtomobil, počasi pridobiva statusno vrednost. Nastajal je z mislijo na uporabnike, a tudi nova generacija ne bo revolucionarna, ampak evolucija sedanjega modela. Vse ima namreč že vpisano v gene, ki jih ne smemo izničiti. Seveda pa bomo izboljšali že tako dobre lastnosti. Nastaja kot kompromis med produktnim marketingom, ekipo tehničnih inženirjev, ljudmi iz proizvodnje. Glavno pa je, da je kakovost informacij, ki si jih posredujejo med seboj, čim boljša. La tako lahko nastane avtomobil, kot je passat.

To je težko vprašanje, a če jo že ima, je to naša krivda. Avtomobil tehnično nima pomanjkljivosti, največja ovira je pečat, ki so mu ga dali. To je, da smo ga v preteklosti naredili kar preveč običajnega. Avtomobil je namreč veliko bolj dinamičen, kot to kaže na prvi pogled. Če bi vas profesionalni dirkač zapeljal z njim po stari stezi Nürburgringa, ne bi verjeli, kaj vse zmore. Zato pa se ga še vedno drži pečat skoraj preveč razumnega, kar ni nič slabega, a to počasi spreminjamo, tudi z novimi tehnologijami. V njem bo tudi vedno več emocij. Že podatek, da je podvozje uglaševal človek, ki je izdelal podvozje za porscheja GT3, vam mora veliko povedati. Udobje in varnost sta na prvem mestu, zdaj prihaja čas, da ga naredimo tudi malo bolj seksi. az