Minuli teden so nevihtni oblaki ponekod povzročili težave zaradi udarov strel. Na Elektru Ljubljana so povedali, da so v obdobju med 1. in 5. julijem zabeležili skupno 22.283 udarov strel in 31 okvar, »ki pa niso bile le posledice direktnega udara strele, temveč tudi viharja ob močni nevihti«. Pojasnili so, da je bilo največ težav v osrednji Sloveniji na območju Ljubljane, Domžal in Grosuplja, drugod pa tudi v Metliki, Črnomlju, Litiji, Trbovljah in Trebnjem. O nevšečnostih zaradi neviht s strelami poročajo tudi iz družbe A1 Slovenija, kjer pravijo, da je njihovim uporabnikom škoda nastajala po vsej državi, saj da udari strel niso bili lokalno omejeni.

Ker vremenoslovci že v naslednjih dneh napovedujejo možnost nastanka krajevnih neviht, ki se jim zagotovo ne bomo mogli izogniti niti v nadaljevanju poletja, velja ponoviti preventivne ukrepe. Mimogrede, na Elektru Ljubljana so pojasnili, da so udari strel bolj pogosti v hišah kot v blokih ali stolpnicah, saj je »v povprečju namreč strelovodna zaščita v hišah slabša«.

Večjih težav zaradi neviht niso imeli, so zagotovili na Elektru Ljubljana, kjer pravijo, da »udari strel v električno omrežje v tem obdobju od običajnega ne odstopajo. Tudi v preteklosti smo se v primerljivi meri soočali s tovrstnimi pojavi«. »V zadnjih letih bistvenega odstopanja v številu strel ne beležimo. Izjema je mogoče letošnji maj, ko smo zabeležili najmanjše število udarov strel v maju v zadnjih letih,« je povedal Klemen Jevnikar iz Elektroinštituta Milan Vidmar, kjer s sistemom Scalar daljinsko beležijo atmosferske razelektritve oziroma po domače strele. Vzrok manjšega števila strel so po Jevnikarjevih besedah verjetno za maj konstantno nizke temperature »in zato posledično slabši pogoji za nastanek neviht«.

Prenapetostna zaščita ni 100-odstotna

Telekom Slovenije kot najlažji in najcenejši ukrep svetuje izklop električnih naprav iz električnega in komunikacijskega omrežja med vsako nevihto. »Uporabniki ob nevihtah doslej večinoma niso izklapljali naprav, če pa že, so jih izklopili iz električnega, ne pa tudi iz komunikacijskega omrežja. V minulih letih se je zgodilo, da smo zaradi poškodb, ki so jih povzročili udari strel, po Sloveniji zamenjali tudi nekaj tisoč modemov na mesec, v letošnjem letu pa zaznavamo, da so uporabniki že veliko bolj osveščeni. Tako je bilo tovrstnih okvar elektronske opreme kljub nevihtam veliko manj,« so razkrili v Telekomu Slovenije.

Preventivno izklop vseh elektronskih naprav, kot so televizijski komunikator, televizor, računalnik, modem, svetujejo tudi pred daljšo odsotnostjo z doma. V A1 Slovenija so ob tem dodali, da so na voljo številne brezplačne aplikacije, ki do ure natančno predvidijo vremensko napoved, kar »uporabniku omogoča, da glede na napoved neviht prilagodi svojo uporabo storitev in se tako izogne morebitni okvari opreme zaradi udara strele«.

V trgovinah s tehničnimi izdelki je mogoče kupiti tudi različne oblike prenapetostnih zaščit, ki stanejo od deset do nekaj deset evrov. Čeprav »ustrezna prenapetostna zaščita močno zmanjša nevarnost za škodo na električnih aparatih, seveda pa tudi ta zaščita ni 100-odstotna. Vsaj občutljive naprave, na primer televizijo, je med intenzivno nevihto še vedno priporočljivo izklopiti iz omrežja,« so svetovali na Elektru Ljubljana. Ob tem so dodali, da strela lahko udari tudi prek individualnih strešnih anten, zato je med nevihtami potrebno izklopiti tudi antenski priključek.