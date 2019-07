Potem ko so na celjskem sodišču že lani izrekli kazenske sankcije petim od sedmih članov hudodelske združbe, ki se je konec leta 2017 združila, da je v Gorici pri Šmartnem, Celju, Veliki Pirešici in Škalah pri Velenju izvršila štiri brutalne rope, so se proti dvema članoma združbe začeli postopki na sodišču. Medtem ko dekletu, ki je bilo v času kaznivih dejanj še mladoletno, sodijo posebej, 29-letni Velenjčan Anže Jelen še vedno vztraja, da je nedolžen. Še več, ko mu je danes tožilka Jasna Leskošek ponovno prebrala obtožnico, jo je označil za konstrukt. Kot je znano, v njej piše, da so oškodovance ustrahovali s pištolo, zvezali in mučili, se nad njimi izživljali, predvsem pa od njih terjali denar in druge dragocenosti. Pri enem so s pištolo streljali tudi proti otrokom in celo na psa.

Jelen je izjavil, da bo tožilstvo zaradi laži v obtožnici ovadil in da je grozno poslušati, kaj vse se mu očita. Ponovno pa ni želel odgovarjati na vprašanja, vztrajal je pri pisnem zagovoru, ki ga je sodnica nato tudi prebrala. Kot tudi dosedanja pričevanja oškodovancev, ki so podrobno opisovali grozo, ki so jo doživljali, zaradi česar bodo imeli travme vse življenje. Še posebej travmatično je bilo za mladoletne otroke dveh družin, ki so se tudi sami soočili z roparji. Petletna deklica po besedah svoje mame še danes v vrtcu vsak dan pripoveduje vrstnikom, da so bili pri njih roparji, in vsak večer s strahom sprašuje starše, ali se bodo nemara vrnili.