Možni tekmeci ljubljanske zasedbe iz prvega bobna so grški Patras, turška Darussafaka, španska Unicaja Malaga in ruski Lokomotiv Kuban Krasnodar, iz drugega ruski Unics Kazan, izraelski Maccabi Rishon Lezion, turški Galatasaray in litovski Rytas Vilnius, iz četrtega andorski Morabanc, španski Joventut Badalona, nemški Oldenburg in francoski Limoges, iz petega srbski Partizan, italijanski Dolomiti Energia Trento, monaški Monaco in italijanska Brescia, iz šestega pa francoski Nanterre 92, italijanska Umana Reyer Benetke in Virtus Bologna ter poljska Gdynia.