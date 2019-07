Anica Mikuš Kos: Revščina otrok sveta

O revščini in revnih otrocih sem veliko razmišljala in veliko napisala. Morda se ponavljam, a ne pišem za lastno slavo in da bi dokazala svojo inventivnosti ter izvirnost. Pišem, da bi opozorila, povabila ljudi k razmišljanju in delovanju. Nekoč me je kolegica vprašala: »Ali vam ni nerodno, da tolikokrat napišete isto stvar, uporabite iste primere?« Ne, ni mi nerodno. Delujem kot človek, ki opozarja, poskuša spodbuditi delovanje drugih. Menda se temu danes reče aktivistka. Ne pišem kot znanstvenica ali oseba, ki vedno znova preseneti s svežino in novostjo svojih idej. Mislim, da obstajajo socialni pojavi, ki so tako resni in trajni, da je treba znova in znova govoriti, pisati o njih, opozarjati.