Štiridesetdnevni post Čas med pepelnično sredo in veliko nočjo mnogi Slovenci izkoristijo za različne oblike postenja, kar je stara krščanska navada. Če je bilo v preteklosti v omenjenih štiridesetih dneh prepovedano vasovati, nositi pisane obleke in je bilo jasno, da so se že tako ne preveč obilne hrane še bolj pazili, je v sedanjem času post vezan predvsem na različne zaobljube. Prvi slovenski premier v postnem času praktično ni jedel. S tem je bojda zdravil bolezni, ki so se ga lotevale. V zadnjih letih, odkar katoliška humanitarna organizacija Karitas poziva k odpovedi alkoholu, vidimo na cerkvenih vratih slike neodvisnega TV-novinarja Igorja E. Berganta, ki med pepelnično sredo in veliko nočjo ne pije alkohola. In kdor ne pije alkohola, gotovo tudi hujša. Le malo je treba (po)trpeti. Dejstvo je, da Slovenci krščansko izročilo zadnja leta vse bolj izrabljamo za načrtno hujšanje. Po drugi strani na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da je pri takšnem postenju treba paziti, v cerkvenih krogih pa pravijo, da je namen posta v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega.

Paleolitska dieta Robb Wolf je avtor knjige o dieti, ki nas odpelje v pradavnino in k jedilnemu listu takratnega človeka. Ideja je enostavna: lahko jemo sadje, zelenjavo, pusto meso, morsko hrano, oreščke in semena ter zdrave maščobe. Ne smemo pa uživati alkohola, žitaric, stročnic, mlečnih izdelkov, predelanih živil in sladkorja. Navdušenci so shujšali, čeprav so ob tem seveda povsem spremenili življenje, kritiki pa pravijo, da so bile prehranjevalne navade praljudi drugačne, kot trdi Wolf, in da dieta nesmiselno prepoveduje celo vrhunsko hrano, kot so stročnice.

Mediteranska dieta Namesto paleolitske strokovnjaki predlagajo mediteransko dieto. Razlika je očitna, osnova pa je razmišljanje, da narodi, ki živijo v Sredozemlju, živijo dlje, bolje in bolj zdravo. Na jedilniku je veliko sadja in zelenjave, ogljikovih hidratov, jogurt, ribe in olivno olje (le malo rdečega mesa). Obdelana hrana je skoraj prepovedana. Pomembno je veliko gibanja. Dieta ne prinaša rezultatov na kratki rok, a se po takšnem hranjenju oseba počuti veliko bolje. Mediteransko dieto so letos za najboljšo na svetu razglasili pri ameriškem mediju U.S. News.

Weight Watchers Multinacionalni sistem WW že od šestdesetih let naprej ponuja malce drugačen način hujšanja. Člani, ki se odločijo za program zdravega življenja, se srečujejo na tedenskih sestankih in se med seboj spodbujajo, lahko pa se urijo tudi prek spletnih strani. Po najbolj znani metodi WW si pomagajo s štetjem točk vsakega živila: brokoli je nič točk, testenine z omako šest točk, zrezek osem točk, kos kruha dve točki, sladoled štiri točke… Povprečna oseba naj bi zaužila približno 25 točk hrane na dan. Natančne tabele za okoli 200 sestavin so seveda na voljo na spletnih straneh.

Veganska dieta Razlika med vegetarijanci in vegani je jasna. Vegani izključujejo vse živalske proizvode, tudi mlečne izdelke in jajca. To pomeni, da pri tej dieti fižola ne morete zabeliti z mastjo, odpade vsa želatina in vsa zelenjava, ki je kakorkoli povezana z živalskimi produkti. Obroki so sestavljeni iz kruha, žit, stročnic, oreščkov, arašidovega masla, čičerke, tofuja, krompirja in sojinega mleka. Lažje je s sladicami. Strokovnjaki dieto hvalijo zaradi koristi za zdravje in okolje, a opozarjajo, da je za obrok potrebnega veliko dela ter da je nabava sestavin draga in komplicirana.

The Biggest Loser Dieta po znanem televizijskem spektaklu ponuja predvsem uravnoteženo prehranjevanje z veliko sadja in zelenjave, beljakovinami, oreščki in ne več kot 200 kalorijami v sladicah na dan. Iz ogljikovih hidratov prihaja 45 odstotkov dnevnih kalorij, 30 odstotkov iz beljakovin in 25 odstotkov iz maščob. Jasno, izgubljali boste težo, še posebej če boste redno vadili, kot zahteva dieta, obljubljajo pa še zmanjšanje tveganja za raka in demenco, bolj zdravo srce in krepitev imunskega sistema. Kritiki pravijo, da gre za razmeroma drago dieto, za katero je potrebnega veliko dela.

Mesna dieta Vsaj na prvi pogled je tako imenovana karnivorska dieta ena najlažje sprejemljivih. Oseba, ki si želi shujšati, mora jesti samo meso. Nobenih prilog, krompirja in nobene zelenjave. Na ta način, brez vlaknin, se prehranjuje tudi sodobni ambasador te diete Jordan Peterson, popularen psiholog, ki se je pred časom smešil v TV-dvoboju s Slavojem Žižkom. Peterson je leta 2016 začel jesti meso s kančkom zelenjave, od lani pa uživa le še govedino, sol in vodo. Skratka, brez vlaknin, kar večina znanstvenikov zavrača. Pri mesni dieti so možnosti za razvoj raka in skorbuta menda zelo visoke.

Ketonska dieta Dieto so odkrili leta 1921, ko so raziskovali diete v zvezi s sladkorno boleznijo. Kako deluje? Če poenostavimo: v skladu s ketonsko dieto je pomembno vnašati v telo čim manjše količine ogljikovih hidratov, prevladujejo naj sir, jajca, meso in ribe. Ob tem je treba uživati veliko zelenjave, predvsem kumaric, solate, zelja… Izogibati se je treba krompirja, riža, graha, fižola… Strokovnjaki menijo, da ne gre za klasično shujševalno kuro, ampak za spremembo načina porabe »goriva«, zato pred uporabo svetujejo najmanj posvet z zdravnikom.

Fletcherjeva dieta Med bolj nenavadna postenja sodi metoda, ki jo je razvil Horace Fletcher (1849–1919), ameriški strokovnjak za hujšanje, sicer pa tudi občasen umetnik, filozof in trgovec, ki je ugotovil, da je najlažje hujšati tako, da hrano počasi žvečimo in ne pogoltnemo takoj. Fletcherizem, kot so poimenovali strategijo, je temeljil na teoriji, da telo tako ali tako ne potrebuje hrane, ampak bolj občutek, da je jedlo. Po drugi strani je izračunal, da je treba vsak grižljaj prežvečiti 32-krat (za vsak zob enkrat), in potem bo hrana (katerakoli že) sama stekla v grlo.