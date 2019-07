Zapiranje lokalov in postarane generacije: Je Ljubljana mesto zabave?

Orto bar, v zadnjih dvajsetih letih uveljavljen nočni klub, je najavil zaprtje. Ni edino ljubljansko pribežališče, ki se te čase zapira ali se je že zaprlo. Pred časom Bikofe, lansko leto Rispect, že nekaj prej Zlati zob, enako se obeta pribežališčem v Rogu. Hound Doga in Kuda France Prešeren tako ali tako že dolgo ni več med opcijami, niz pa bi lahko potegnili tja do Turista, Palme, Škuca ali FV-eja, nenazadnje pa tudi do Eldorada ali Babilona. Pa še bi se dalo dodati kako lokacijo. Oh, seveda, tudi Lokacijo na Gornjem trgu bi se dalo prišteti.