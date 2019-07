Sekularizem ni več vojaška domena

Turškega Nobelovega nagrajenca za književnost Orhana Pamuka slovenska bralska publika dobro pozna in ceni. Tudi njegov avtobiografski roman Istanbul – Spomini na mesto, za katerega je švedska akademija znanosti v obrazložitvi nominacije zapisala, da je »v iskanju melanholične duše svojega mesta odkril nove simbole trka in prežemanja različnih kultur«. Po nedavnih ponovljenih volitvah v svojem rodnem mestu, ki ga je po propadli obtožbi zaradi »razžalitve države« v intervjuju v švicarskem časniku, v katerem je omenil turški poboj tisoče Kurdov in Armencev, začasno zapustil, ni skrival zadovoljstva ob ponovni zmagi Ekrema Imamogluja, kandidata republikanske stranke, ki je pokazal zrcalo vse bolj avtokratskemu državnemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. »Do zdaj smo imeli sekularizem, zasnovan na vojaški sili, na pesti države,« je za radio Svobodna Evropa ocenil med obiskom v Sarajevu, kjer si je ogledal premierno predstavo Sneg po motivih njegovega istoimenskega romana. Dodal je, da so volitve v Istanbulu pokazale, da so turški državljani bolj sekularni kot njihova država, a opozoril, da se morajo kot nacija še učiti, kako sekularizem braniti. Zato se ne more izogniti občutku, da so njegovi someščani, ki so si za župana izbrali socialdemokrata, preveč optimistični, celo naivni. »Izjava Imamogluja, da so te volitve 'popravile demokracijo', je dober slogan, a menim, da prava bitka šele prihaja,« je dejal, ko je resignirano ugotavljal, da ima sedanja oblast kljub vsem slabim potezam, vključno z zapiranjem kritikov, v Istanbulu še vedno 44-odstotno podporo. Nismo pa iz intervjuja izvedeli, kaj si misli o lanski (ne)podpori predlogu, da bi postal častni meščan Sarajeva in dobitnik šestoaprilske (dan osvoboditve mesta leta 1945) nagrade. Morda niti ne ve, da je sedemčlanska komisija podelitev najprej potrdila, potem pa je četverica svoj glas umaknila z obrazložitvijo, da »Orhan Pamuk ni storil nič za Sarajevo«.