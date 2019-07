Izdal ga je splet

Tajska je razvpita turistična destinacija, a za provinco Nakhon Ratchasima na njenem severozahodu, daleč od toplega morja, vendar s povprečnimi temperaturami nad 30 stopinj Celzija in pretežno kmečkim prebivalstvom, to ne velja. Da se je tam znašel 34-letni Maximilian Fernsebner iz Nemčije, vseeno ne bi bila vest za lokalen časopis, če ne bi imela pridiha romance med osem let mlajšim tajskim dekletom, s katerim sta se v Nemčiji poročila, in »dobrim Nemcem«, ki na uličnem štantu na Tajskem zbolele tašče z veseljem obrača kose piščanca na žaru. »Mister Max« je čez noč postal hit na tajskih spletnih portalih, njegova fotografija pa je priromala tudi na ekran Chatchawana Thippichaija v tajskem imigracijskem uradu. Ni mu bilo težko ugotoviti, da je Maximilian na Tajskem ilegalno, saj je bil v dokumentih nazadnje zapisan njegov odhod v Laos leta 2017. Kazen 6000 bahtov (dobrih 170 dolarjev) za ilegalen prihod v državo verjetno ne bi bila povod za to, da se je policija spustila v lov za Nemcem. A je Thippichai hkrati izbrskal, da Maximiliana prek Interpola že dlje časa neuspešno išče nemška policija, zaradi hudih obtožb kraje, trgovine z mamili in otroške pornografije; k temu, da ga niso evidentirali ob njegovem prvem prihodu na Tajsko, pa je pripomogel šele kasnejši prejem mednarodne tiralice. Zgodba o premožnem Maxu, ki ima v Nemčiji svoje podjetje, kamor se nameravata z ženo vrniti, in ki nesebično pomaga tašči, se je tako razvodenela, ko je zaradi »izdajalskega spleta« postala vsetajska. Nemški mediji, ki so ji dodali skorajšnjo izročitev iskanega prestopnika njihovemu pravosodju, so ji na enak način zagotovili še širšo pozornost. Zgodba z več nauki, med katerimi je verjetno najmanj umesten tisti, da ne bodite preveč prijazni s svojo taščo…