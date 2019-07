Mavrične zastave v Peklu

Avtor erotične novele Trumpove skušnjave (Trump Temptations), komik, raper, glasbeni producent in še marsikaj pri svojih 25 letih, Elijah Daniel, zna vzbujati pozornost, še posebej prek Youtuba in drugih družbenih omrežij s stotisoče sledilci. Prejšnji mesec, ki ga je v spomin na junijski upor gejevskih aktivistov proti policijskim racijam v newyorškem Greenwich Villageu leta 1969 skupnost LGBT poimenovala Mesec ponosa, je postal začasen lastnik in župan kraja Hell (Pekel) v Michiganu. Preimenoval ga je v Gay Hell in v njem dovolil samo mavrične zastave, v protest proti odločitvi Trumpove administracije, da ne dovoli njihovega izobešanja pri svojih predstavništvih v tujini – z utemeljitvijo, da je tam prostor samo za ameriške »zvezde in črte«. Elijah si je županstvo Hella kupil za en dan že leta 2017 in kraj s 15 prebivalci odmevno zaprl za vse heteroseksualce. Tudi tokrat ni razkril, kolikšna je bila dvotedenska najemnina kraja, ki je že več let naprodaj, pravi pa, da ga namerava kupiti za stalno. Rojen v Michiganu, zdaj pa živi v Kaliforniji, razlaga, da je kot otrok rasel v »zelo verni družini« in da so mu večkrat zagotavljali, da bo končal v peklu, če bo postal gej. Ko se je večkrat peljal mimo Hella, ga je vselej prešinilo: »A to je Pekel,« in obšla ga je misel, da bi ga lahko poimenovali Gay Hell. Ko je izdal dekret začasnega župana, je doživel različne reakcije. Nekaterim je bila njegova domislica, ki se mu zdi predvsem zabavna, všeč, drugim ravno ne, po njegovem mnenju pa je najbolj razdražil Trumpove privržence. Kraj Hell medtem še vedno ugiba o izvoru svojega siceršnjega imena. Eno od verzij ponuja zgodba o nemških priseljencih, ki so se tam ustavili leta 1830 v zgodnjem popoldnevu. Menda naj bi eden od njih izustil: »So schön hell!« (kako lepo svetlo), in je ostal do Gay Hella samo Hell.