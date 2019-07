Šola po meri nadobudneža

Sredi vročičnih razprav pri nas, kdo bo financiral zasebno šolstvo, je skoraj neopaženo zdrsnila mimo izkušnja iz daljne Nove Zelandije. Evan Christian in njegova zakonska družica Katherine Allsopp-Smith sta prečesala oba otoka, a nista našla primerne šole za svojega tedaj šestletnega nadobudneža, vsega vnetega za robotiko. Treba je dodati, da gre za nepremičninskega posrednika in notranjo oblikovalko z zadostnimi prihodki, da sta si omislila kar zasebno šolo za svojega Bransona. Hitro sta mu našla še nekaj sošolcev in pred dvema letoma najela prostore v prestižni soseski Takapuna na obrobju Aucklanda. Šolo trenutno obiskuje 20 učencev, Evan in Katherine pa sta spravila na kup 10 milijonov novozelandskih dolarjev za povsem novo šolsko zgradbo, kamor se bodo preselili prihodnje leto. Načrtovana je tako, da bo lahko sprejela kar 150 učencev do desetega leta starosti. Bo prva oblikovana povsem v skladu z najnovejšimi okoljskimi standardi v državi, hkrati pa naj bi pokazala, kakšne bi morale biti sodobne šole z vzdušjem modernega družinskega življenja in inovativnimi učilnicami. Torej tako, da se bodo vsi učenci počutili čim bolj prijetno in domače. Ali, kot je New Zealand Heraldu zaupala Katherine: »Oba z Evanom sva akademsko uspešna, a noben od naju nima lepih spominov na šolska leta.« Njuna šola bo v novih prostorih učencem nudila prav prepotrebno zadovoljstvo, ki pa ga ne prelagata na pleča države oziroma davkoplačevalcev, kot bi ga zasebniki pri nas. Nikjer niti ne omenjata zahteve po plačilu izvedbe kurikula, ki ga določa država, ob siceršnjem razvijanju individualnih talentov vsakega od učencev posebej. Morda zganjata elitizem s šolnino, v razponu od 11.000 do 20.000 dolarjev letno (6500 do 11.850 evrov), a je tudi ta bolj pošten, kot želi biti naš z zasebnimi šolami na račun javnih.