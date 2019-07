Iranske oblasti so med četrtkovim zagovorom britanskega veleposlanika Roba Macaira na iranskem zunanjem ministrstvu zaseg supertankerja označile za »nesprejemljivega« in London pozvale k takojšnji izpustitvi plovila, »ker je bilo po trenutno razpoložljivih informacijah zaseženo na zahtevo ZDA«.

Teheran vztraja, da je njihov tanker plul v mednarodnih vodah, zaradi česar je bilo dejanje britanske mornarice »piratsko«. »Velika Britanija nima nobene pravice, da svoje enostranske sankcije ali sankcije Evropske unije proti drugim državam izvaja izven svojega ozemlja,« so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudarili na iranskem zunanjem ministrstvu.

Takšen način delovanja je »popolnoma identičen brutalni politiki ZDA, proti kateri so evropske države vedno protestirale«, so dodali.

Britanskemu veleposlaniku so predali tudi dokumentacijo o tankerju in njegovem tovoru, ki kaže, da je bila pot ladje povsem zakonita. Niso sicer pojasnili izvora nafte, niti kam je bila ladja namenjena.

Sekretar sveta, ki svetuje iranskemu vrhovnemu verskemu voditelju Aliju Hameneju, Mohsen Rezai je medtem posvaril, da bi lahko Iran zasegel britanski tanker. »Če Velika Britanija ne bo izpustila iranskega tankerja, je dolžnost oblasti, da zasežejo britanskega,« je zapisal na twitterju.

Gibraltarske oblasti so v četrtek zjutraj ustavile supertanker, za katerega so sumile, da je v Sirijo prevažal surovo nafto in s tem kršil sankcije Evropske unije.

Britanske oblasti so potrdile, da je operacija potekala približno štiri kilometre južno od tega britanskega čezmorskega ozemlja na območju, ki ga ladje uporabljajo za obnavljanje zalog. Britanija to območje obravnava kot svoje ozemeljske vode, Španija, ki si lasti suverenost nad Gibraltarjem, pa kot svoje.

Španski zunanji minister Josep Borrell je sicer pojasnil, da je bila ladja zasežena na podlagi ameriške zahteve Veliki Britaniji.

Svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost John Bolton je zaseg označil za »izjemno novico«. »Amerika bo skupaj z zavezniki še naprej preprečevala, da bi se režima v Teheranu in Damasku okoriščala s to nezakonito trgovino,« je poudaril po navedbah AFP.