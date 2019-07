Britanski BBC poroča, da kitajske oblasti v zahodni provinci Xinjiang sistematsko in načrtno ločujejo starše in otroke pripadnikov kitajske muslimanske manjšine Ujgurov. BBC se sklicuje na pretekle preiskave in pričanja Ujgurov, ki živijo v Turčiji.

BBC je na temo ločevanja Ujgurov na Kitajskem v Turčiji opravili 60 ločenih intervjujev s starši in drugimi družinskimi člani, ki so razkrili zgodbe o izginotju okoli 100 otrok. Teh je domnevno še mnogo več, a so raziskave na terenu v Xinjiangu nemogoče, saj kitajske oblasti tam tujim novinarjem sledijo 24 ur na dan. Kitajska naj bi ukrepe izvajala v dveh korakih. Po eni strani naj bi odrasle pošiljala v taborišča, nato pa naj bi skrbela za izobrazbo njihovih otrok.