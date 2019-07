Bandelj je še dejal, da je obvestilo dobil v noči na danes, kot razlog pa je italijanska stran navedla, da bo kmalu v Rimu potekalo vladno omizje, na katerem bodo obravnavali vprašanja s področja šolstva, zajamčenega zastopstva v italijanskem parlamentu ter vrnitve Narodnega doma v Trstu. Predvidoma se bo vladno omizje sestalo v drugi polovici julija.

Predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij Bandelj sta se v prošnji za srečanje z italijanskim notranjim ministrom zavzela, da bi obravnavali nekatera pomembna vprašanja glede izvajanja zaščitnega zakona za slovensko manjšino v Italiji iz leta 2001 in čezmejne odnose med Italijo in Slovenijo.

Salvini bo danes v Trstu na sedežu dežele Furlanije-Julijske krajine (FJK) z madžarskim zunanjim ministrom Petrom Szijjartom navzoč ob podpisu pogodbe z madžarskimi investitorji, ki želijo vlagati v tržaško pristanišče. Na tržaški prefekturi bo sledil podpis dveh protokolov; prvega glede zakonitosti investicij, pri katerih bodo soudeleženi tudi občina Trst, dežela FJK, prefektura in sistemska pristaniška oblast za vzhodni Jadran, drugega pa glede izgona migrantov v domovino. Srečal se bo tudi s predsednikom FJK Massimilianom Fedrigo, s katerim bosta govorila o dodatnih ukrepih za zajezitev nezakonitih prehodov meje. Med možnimi ukrepi sta tudi zamrznitev schengenskega sporazuma in postavitev ograje na meji s Slovenijo.

V znak nasprotovanja tem ukrepom in v podporo ohranitvi odprtih meja bodo danes na Tržaškem in Goriškem pripravili več protestnih shodov, tudi na mejnih prehodih s Slovenijo.

Na italijansko-slovenski meji od 1. julija na pobudo Slovenije sicer delujejo mešane policijske patrulje.