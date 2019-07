Švicarsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je imelo 43 rekrutov in uslužbencev vojaške akademije Jassbach v mestu Linden v kantonu Bern akutne prebavne težave, pri čemer so bruhali in imeli diarejo. Vseh 43 so morali prepeljati v bolnišnice in vojaške zdravstvene centre.

Oblasti vzrok za težave še ugotavljajo, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Kantonalne oblasti so iz previdnosti za akademijo, ki je namenjena urjenju za kibernetsko zaščito, razglasili karanteno.