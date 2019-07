Američani dan neodvisnosti v spomin na 4. julij 1776, ko je kongres razglasil neodvisnost od britanskega imperija, praznujejo predvsem z družinskimi pikniki, ognjemeti, koncerti in paradami. Trumpu je bila leta 2017 v Parizu zelo všeč vojaška parada ob nacionalnem prazniku in se od takrat trudi, da bi nekaj podobnega imeli tudi v Washingtonu, vendar se skoraj nikomur drugemu to ne zdi pametna zamisel.

Letos se je osebno vključil v proslavo dneva neodvisnosti in je rezerviral prostor pri Lincolnovem spomeniku za svoje podpornike, donatorje in vojake. Naročil je, da pripeljejo nekaj tankov in oklepnikov, ki so služili le kot ozadje proslavi, med katero so prestolnico preletavala vojaška letala. Trumpovo proslavo je prekinjal dež, motili pa so jo tudi protestniki, ki mu očitajo, da politizira praznik, ko bi morali biti Američani enotni.

Trump je bil tako prvi predsednik po Harryju Trumanu leta 1951, ki je vodil proslavo dneva neodvisnosti na National Mallu. Njegovi podporniki so bili bližje odru, v ozadju pa so se zbrali protestniki, ki so napihnili sedaj že tradicionalni balon dojenčka Trumpa v plenicah, vendar pa ga niso smeli spustiti v zrak.

Amerika je politično razdeljena, vendar je zborovanje Trumpovih podpornikov in protestnikov minilo skoraj povsem mirno in celo lahkoživo. Z balonom dojenčka Trumpa so se na primer fotografirali celo Trumpovi podporniki in z nasmehom kupovali mini balone za spomin.

Trump je v govoru dejal, da je Amerika leta 1776 z listom papirja s 56 podpisi začela največjo politično popotovanje v človeški zgodovini. Takrat je kontinentalni kongres sprejel Deklaracijo o neodvisnosti. Med govorom je hvalil vojsko in vojake, napovedoval posaditev zastave na Marsu, Američane pozival, naj ostanejo zvesti domovini in jim povedal, da zanje ni nič nemogoče.