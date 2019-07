Ameriški predsednik Donald Trump, ki je vse od izvolitve razlog za razdeljenost države, je lani nacionalni praznik zaznamoval s tradicionalnim sprejemom za vojake in njihove družine na južni trati pred Belo hišo s piknikom in ognjemetom. Za letos si je zamislil proslavo z domoljubnim govorom pred Lincolnovim spomenikom v tako imenovanem washingtonskem Mallu, s preletom vojaških letal in hrupom tankovskih motorjev v vojaški paradi, kakršna ga je pred dvema letoma ob dnevu Bastilje navdušila v Parizu.

Delitev naroda se nadaljuje Četrti julij, dan neodvisnosti v spomin na ta datum leta 1776, ko je ameriški kongres razglasil neodvisnost od britanskega imperija, Američani praznujejo s sosedskimi pikniki, ognjemeti, barvitimi lokalnimi mimohodi v kostumih, politiki, vključno s predsednikom, pa ne iščejo večje pozornosti in so na splošno le videni, ne pa tudi slišani. Tokrat ga je Trump uzurpiral po večmesečnih pripravah, celoten scenarij Pozdrava Ameriki pa je bil deležen utemeljenih kritik, da gre za politično zborovanje pred prizadevanji za še drugi mandat na čelu države v volilnem letu 2020. Z nedavnim soočenjem dvajseterice demokratskih kandidatov je volilni stroj že zagnan in Trump očitno vanj stopa v maniri, ki ga že vseskozi opazno loči od predhodnikov, namreč delitve naroda ne glede na posledice zanj. Nastop Donalda Trumpa pred spomenikom Lincolnu, ki je vodil ZDA skozi državljansko vojno, pod katerim so zapisane njegove besede iz Gettysburga o večnosti ljudske oblasti, in na kraju znamenitega nagovora Martina Luthra Kinga o rasni enakosti je bil prav tako tarča vnaprejšnjih kritik. Politično prisvajanje praznika je nakazal tudi republikanski nacionalni odbor kot ena od okončin Trumpove volilne kampanje, ki je poskrbel za poseben sedežni red ob predsednikovem govoru z razdelitvijo vstopnic republikanskim donatorjem in politikom kljub hkratnemu zatrjevanju, da gre za javno prireditev, ki se je lahko vsakdo udeleži. Da bo javnost res slišana, so Trumpovi nasprotniki napovedali protestni prihod, ovekovečen s tako imenovanimi baloni baby trump namesto z domoljubnimi zastavami, ki naj bi vihrale ob predsednikovem patriotskem govoru. Zanj je vnaprej zagotovil novinarjem, da ga lahko poda v imenu vseh Američanov, a je v isti sapi z napadom na zdravstveno in davčno politiko demokratov dokazal, da z mnogimi ne deli stališč.