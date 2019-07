Ministri so na današnji seji soglasno potrdili, da bodo stroški proračuna prihodnje leto znašali 10,45 milijarde evrov ali 290 milijonov evrov več kot letos, leta 2021 pa bodo zrasli še za dodatnih pet milijonov evrov. Tako je vladi le uspelo izdatke prihodnjih dveh državnih proračunov spraviti v okvir, ki ga je aprila določil državni zbor.

(Pre)velike želje

Povečevanje stroškov je nujno predvsem zaradi zvišanja plač v javnem sektorju, je povedal minister za finance Andrej Bertoncelj, hkrati pa vlada zasleduje cilje na področjih razvoja in sociale. »Zahtev in želja je bilo še za dodatnih 600 milijonov evrov,« je dejal in pojasnil, da so v trdih pogajanjih rekli odločen ne prekomerni porabi. Vse je pozval, naj poiščejo notranje rezerve oziroma naj poskusijo zapraviti manj od največje dovoljene meje. Nobeden od proračunskih uporabnikov ni dobil vsega, kar je želel, a hkrati nihče s proračunoma ne more biti nezadovoljen, je dejal minister.

Proračuna na primer ne vključujeta tako imenovanega kulturnega evra, ki ga je pogosto napovedoval minister za kulturo Zoran Poznič. Njegov del proračuna bo večji samo za 2,5 milijona evrov, a je Poznič na seji vlade vseeno glasoval za. Danes nam je od virov s kulturnega ministrstva uspelo dobiti samo neuradno informacijo, da ideje kulturnega evra še ni mogoče pokopati.