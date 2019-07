Retrospektivna razstava na ljubljanskem gradu: Vzporedni svetovi Alana Hranitelja

V palaciju in v Stanovski dvorani ljubljanskega gradu so sinoči odprli retrospektivno razstavo kostumografa Alana Hranitelja. Mag gledališke scenografije praznuje 33 let umetniškega ustvarjanja, razstava pa bo na ogled do septembra.