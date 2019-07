V kamniškem parku Evropa bo že tretje poletje zapored vsak petek zvečer dišalo po okusnih dobrotah, slišati pa bo tudi zvoke prijetne glasbene spremljave. A bodo letošnji Kul petki, ki se začenjajo drevi ob 18. uri, doživeli tudi nekaj novosti. V Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki organizira to priljubljeno poletno prireditev, napovedujejo bogat spremljevalni program, podaljšanje obratovanja do 24. ure, Kul petki pa se bodo dogajali vse do konca avgusta.

Direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Tomaž Simetinger napoveduje še zlasti bogat spremljevalni program ob drevišnjem odprtju sezone. »Za otvoritev sezone Kul petkov smo združili moči z organizatorji Maratona Alpe, najtežje amaterske kolesarske preizkušnje pri nas.« Tako bo drevišnji prvi Kul petek gostil tudi nekdanjega smučarskega letalca Roberta Kranjca, ki bo obiskovalcem razkril marsikatero dogodivščino iz svoje bogate športne kariere. Na prireditvi, ki bo posvečena kolesarstvu, bodo lahko tekmovalci prevzeli tudi startne številke za Maraton Alpe, ki bo to nedeljo.

Kot še pravijo v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik, so se za podaljšanje obratovalnega časa in dogodkov do konca avgusta odločili na željo obiskovalcev prireditve, ki so lani v zadnjih dveh avgustovskih tednih v središču mesta pogrešali dogajanje oziroma prireditve.

»Predlansko in lansko dogajanje v parku Evropa je pokazalo, da zaključek delovnega tedna, dobra hrana in glasba v živo poskrbijo za sproščeno vzdušje, v katerem uživa vsak obiskovalec. Mi bomo poskrbeli za to, da bo vzdušje popolno, za kakovostno hrano in pijačo pa bodo poskrbeli gostinci. Prepričani smo, da se bodo pri tem izrazito potrudili,« je dejal Simetinger.

Jedačo bodo gostinci tudi tokrat pripravljali pred očmi obiskovalcev, v živo pa bodo obiskovalce razvajali tudi različni ansambli. Drevi bodo za irsko glasbo v živo poskrbeli Beer Belly, naslednji petek bo etno, folk in blues glasbo izvajala skupina Damačica, še teden kasneje bo na vrsti indijska glasba skupine Aritmijai, zadnji julijski petek pa bo za glasbo poskrbel Mono band. Avgusta bodo goste z izbrano glasbo razvajali Mali oglasi, Kamfest Kul petek, Kontrabant, Šinobusi in skupina Skalp.

Kul petki bodo odmevali tudi na družbenih omrežjih. Najboljše ali najbolj zabavne fotografije obiskovalcev, ki bodo svoje objave označili s #kulpetek, #visitkamnik in #živimkamnik, si bodo lahko tudi drugi ogledali na družbenih omrežjih Visit Kamnik. av