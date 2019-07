To soboto bodo težko pričakovani 40 metrov visok razgledni stolp, tik pod vrhom hriba Silavec, vendarle odprli tudi uradno. Na stolp se je že nekajkrat povzpel župan Podčetrtka Peter Misja, ki je nad novo pridobitvijo občine navdušen. »Še lepši je, kot sem si predstavljal, na vrhu pa si nagrajen z razgledom, ki seže vse do sosednje Hrvaške,« je strnil prve vtise Misja.

Stolp na Rudnici stoji na nadmorski višini 630 metrov, z njega pa se odpira čudovit razgled ne le na sosednjo Hrvaško, temveč tudi na velik del Slovenije, le srečo z vremenom je treba imeti. Občina Podčetrtek je za investicijo, ki bo brez dvoma še obogatila že tako pestro turistično ponudbo kraja in bo privlačna točka za številne rekreativce, še posebno pa za turiste, odštela dobrih 200.000 evrov. Stolp ima obliko trikotnika, njegovo postavitev pa so načrtovali že pred dobrim desetletjem, a zapletom glede lastništva zemljišča in zbiranja dokumentacije ni bilo videti konca, zato so jo preložili za nedoločen čas. Postavitev stolpa je bila sprva namreč predvidena na zasebnem zemljišču, a s solastnikom na občini nikakor niso našli skupnega jezika, zato so lokacijo stolpa premaknili. »Stolp zdaj stoji na zemljišču, ki je v lasti Slovenskih državnih gozdov, zanj pa smo brez težav pridobili soglasje. Občinski podrobni prostorski načrt je septembra lani postal pravnomočen, februarja letos pa smo že začeli gradnjo, ki bi bila maja lahko končana, a nam jo je zagodlo deževno vreme,« pove župan Misja. Stolp na Rudnici stoji tudi v neposredni bližini odseka evropske pešpoti E7 med Podčetrtkom in Olimjem ter lokalne pešpoti iz smeri Tinskega in Podčetrtka.