»Bolniki si ne zaslužijo, da v takšnih razmerah bivajo v ustanovi, ki se ji reče klinični center,« je prepričan Vojko Flis, glavni direktor UKC Maribor. »Takšne razmere so nesprejemljive tako s strokovnega kot tudi z etičnega stališča.« Bolniki mariborskega UKC namreč v bolnišnici prebivajo v vročih sobah.

Med lanskim vročinskim valom so pozivali državo, naj nameni del presežnih sredstev, ki so se nabrala na računu ZZZS, za ureditev klimatizacije. Iz Ljubljane so dobili košarico. Zato so sklenili potrkati na družbeno odgovorno zavest podjetnikov. Do začetka julija so zbrali 31.415 evrov. »S pomočjo donatorjev smo v enem letu dosegli to, kar v desetih letih ni bilo mogoče,« je zadovoljen Flis.

»Lani smo naredili natančno analizo tega, kar se dogaja v naših bolniških sobah,« se spominja Matjaž Vogrin, strokovni direktor UKC Maribor. »Razmere so bile slabe. Približno 45 odstotkov prostorov ni imelo hlajenja, temperature so občasno presegle 30 stopinj Celzija.« Vodstvo bolnišnice je sklenilo, da ne bo čakalo na državo, da poskrbi za svoje prebivalstvo. Sklenilo je samoiniciativno izpeljati ohlajevalni projekt. »V klimatizacijo smo vložili nekaj manj kot 450.000 evrov. Z namestitvijo 132 notranjih enot smo klimatizirali oddelek za infekcijske bolezni, perinatologijo in posamezna nadstropja kirurške stolpnice. Zdaj je na hladnem približno 85 odstotkov vseh bolniških sob v UKC Maribor,« pravi Vogrin.

Kirurgi pridejo na vrsto zadnji Približno enak znesek bo potreben prihodnje leto za ohlajanje preostalih devetih nadstropij v kirurški stolpnici in na radiološkem oddelku. Največji finančni zalogaj UKC šele čaka. Ko so pred 23 leti namestili hladilni sistem osrednjega operacijskega bloka, ta ni bil zamišljen za tako visoke temperature. Zaradi dotrajanosti se tudi redno kvari. Prejšnji teden je temperatura v operacijskih sobah občasno porasla do 28 stopinj Celzija. »To je ogrožalo bolnike, zaradi česar smo morali odpovedati skoraj deset nenujnih večjih operacij,« je razložil Flis. Prihodnje leto namerava vodstvena ekipa izpeljati naložbo v nov hladilni sistem, strošek znaša več kot 1,5 milijona evrov. »Državo smo že lani pozvali, da projekt umesti v svoj nacionalni razvojni program. Pozitivnega odgovora še nismo prejeli,« pravi Flis, ki je odločen: »Mi bomo to naložbo izpeljali. Z državo ali brez nje!« Pri tem računajo na dodatno pomoč Mariborčanov. Na pobudo Marka Lukića iz podjetja Lumar, ki je lani med prvimi darovalo denar za klimatske naprave, so ustanovili iniciativni odbor za zbiranje donacij, ki bo poslej vztrajno pihal na vest slovenskih podjetnikov. Prvi dobrodelni projekt odbora je zbiranje denarja za nakup ventilatorja za nadzor stanja otroških pljuč, ki ga nujno potrebuje tukajšnji oddelek za pediatrijo.

V Mariboru sta dobila že štiri otroke V tem dobrodelnem projektu bosta ambasadorja znana Mariborčana. Glasbenika Luko Šulića, polovico zasedbe 2Cellos, in nogometaša NK Maribor Marcosa Tavaresa z mariborsko pediatrijo povezujejo čustvene osebne izkušnje. Pred tremi tedni je Šulićeva soproga tukaj povila prvorojenko, Tavares pa je v Mariboru doživel rojstva treh svojih otrok. »Ob povabilu nisem imel kaj razmišljati, pomagal bom po svojih najboljših močeh. Razmišljamo o dobrodelnem koncertu, k pomoči bom tudi nagovarjal svoje sledilce na družbenih omrežjih,« je dejal Šulić. »Maribor je meni in moji družini dal ogromno,« je poudaril kapetan NK Maribor. »Mestu zato želim nekaj vrniti.« Vodstvo bolnišnice že razmišlja korak naprej. »Če želimo našim bolnikom ponuditi takšno raven medicinskih storitev, kot jih pozna sodobna Evropa, moramo kupiti kirurškega robota za ginekološke in abdominalne posege,« je napovedal direktor Flis.