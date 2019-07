Na turnirju v zagrebškem Novinarskem domu nastopa dvanajst šahistov. Številke so vredne omembe: nastopa prvih pet s svetovne lestvice in kar osem iz prve deseterice. Na papirju najslabši je izzivalec Carlsena iz New Yorka leta 2016 Sergej Karjakin na sedemnajstem mestu. Ob svetovnem prvaku Magnusu Carlsenu je tu prejšnji šampion Viswanathan Anand, pa tudi zadnji izzivalec prvaka Fabiano Caruana, drugi igralec sveta. Vsi skupaj tvorijo najmočnejši turnir dvanajsterice v zgodovini. Seveda je prisoten tudi Gari Kasparov, hrvaški državljan, ki je pomagal pripeljati dogodek v Zagreb. Nagradni sklad je izdatnih 325.000 dolarjev. Gre torej za turnir, kakršnega v tem delu sveta še ni bilo. Za pravo primerjavo moramo nazaj v leto 1959: Mihail Tal, Vasilij Smislov, Tigran Petrosjan, Paul Keres in Svetozar Gligorić so takrat jemali dih občinstvu na turnirju kandidatov na Bledu, v Zagrebu in Beogradu. Na tedaj neuradni svetovni lestvici so bili uvrščeni med prvo osmerico; manjkali so le svetovni prvak Mihail Botvinik, Boris Spaski in Sammy Reshevsky.

Vsi udeleženci zagrebškega spektakla so vajeni elitnih turnirjev in vsi so že bili med prvo svetovno peterico – z izjemo Iana Nepomnjašija. Osemindvajsetletni Rus, Carlsenov vrstnik, je na papirju najbolj neprijeten nasprotnik za svetovnega prvaka: v klasičnih medsebojnih partijah je pred turnirjem vodil s kar štiri proti nič! Nepo, kot mu pravijo, je v življenjski formi. Znan je po izredno hitri igri, turnir pa je začel sanjsko: dobil je partije proti Anandu, Caruani in Mamedyarovu! To je pomenilo skok na četrto mesto »žive« ratinške lestvice, ob tem je tekmecem že pobegnil za celo točko. Magnus je po ekspresni zmagi nad Anišem Girijem upočasnil tempo, poleg tega pa dovolil Anandu redko viden pobeg v remi. Še pravi čas se je ogrel in premagal svojo redno »stranko« Hikaruja Nakamuro, na pomoč pa mu je priskočil Ding Liren, ki je v sijajnem slogu ugnal vodilnega Rusa. Tako so pred prostim dnem skupaj vodili Nepo, Carlsen in Wesley So, ki se počasi vrača v svetovni vrh. Sledil je derbi turnirja: Nepo in Magnus sta nastavila izenačen, na prvi pogled dolgočasen položaj, ki ga je prvak na lepem poživil z žrtvijo kmeta. Delovalo je: Nepo je naredil veliko napako in Carlsen je v hipu prišel do prve zmage nad svojim dozdajšnjim »krvnikom«. Štiri kroge pred koncem se je šampion znašel tam, kjer je končal zadnjih sedem turnirjev – na vrhu.

Da je zagrebško občinstvo vajeno, pa tudi lačno vrhunskih šahovskih dogodkov, kaže veliko zanimanje za vstopnice. Pri dokaj visoki ceni 80 kun in 120 vstopnicah, ki so dnevno na razpolago, bi naivnež pričakoval, da ne bo gneče, pa si je vendarle vstopnico bolje zagotoviti že vnaprej. Preverjeno.