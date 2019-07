Pornografski ali erotični sestavki, v katerih nastopajo znane osebnosti ali leposlovni liki, so priljubljen žanr na spletnih forumih, njegova najuspešnejša predstavnica pa je zagotovo E. L. James, avtorica knjig Petdeset odtenkov sive, ki je na podlagi likov iz Somraka ustvarila svetovno erotično uspešnico. V najstniški seriji Evforija, ki jo predvajajo na HBO, se ena od junakinj prav tako ukvarja s pisanjem tovrstne literature, le da si je za svoje junake izbrala člane priljubljene skupine One Direction, natančneje Harryja Stylesa in Louisa Tomlinsona.

Ko je skupina še nastopala, sta bila Tomlinson in Styles večkrat tarča govoric, da sta v romantičnem razmerju. Leta 2016 naj bi Tomlinson na instagramu celo blokiral možnost komentiranja z besedo Larry pod njegovimi fotografijami, kar je bil vzdevek, ki so jima ga nadeli oboževalci in oboževalke (Louis + Harry = Larry), leto pozneje pa je tudi javno zanikal razmerje s Stylesom. Takrat je dejal, da so govorice nespoštljive do ljudi, ki jih ljubi, s čimer je imel v mislih svoje dekle Eleanor Calder.

Od masaže do spolnega odnosa A očitno bosta morala nekdanja člana skupine te govorice ponovno zanikati, saj jih je zadnja epizoda serije Evforija postavila v središče animiranega prizora. V njem se animirani različici Stylesa in Tomlinson znajdeta pred koncertom skupine One Direction. Ker je eden od njiju v stresu, ga začne drugi masirati, kar se razvije v oralni spolni odnos in serijo rožnatih estetiziranih podob položaja 69. Prizor je v skladu s siceršnjo eksplicitnostjo serije, ki najstniške težave obravnava na neposreden, pogosto tudi ironičen način. Takoj po predvajanju epizode se je na družbenih omrežjih razvnela debata, ali so šli avtorji serije predaleč, predvsem pa, ali je dovoljeno uporabljati podobo in ime dejanskih oseb v tovrstnih prizorih. Na to se je že odzval Louis Tomlinson in kategorično zanikal, da bi ga kdor koli kontaktiral ali prosil za dovoljenje. Do zdaj so predvajali štiri dele serije Evforija, ki je že sprožila kar nekaj kritičnih odzivov. Gre za serijo o najstnikih, osrednja junakinja Rue Bennett, ki jo igra Zendaya, pa se je rodila 11. septembra 2001. Pri 17 letih se spopada z odvisnostjo od drog in drugimi pritiski, ki jih prinaša srednja šola. V spornem četrtem delu spremljamo spletno kariero Kat, ene od deklet z njene srednje šole, ki poleg tega, da piše spletno pornografijo, ustvarja tudi pornografske videoposnetke, na katerih je sicer skrit njen obraz. Junakinja je tako dokaj slavna na spletu, v srednji šoli pa nevidna in nesprejeta.