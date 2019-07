Čeprav je bilo pouka konec šele pred dobrim tednom, si trgovci in nekateri prodajalci svojih imen že manejo roke pred septembrskim začetkom novega šolskega leta. Šolske potrebščine, okrancljane z imeni in slikami raznoraznih junakov, ki jih obožuje in časti mladež, je pač treba spraviti v promet čim prej, saj ima vsaka zvezda, razen če ni Hello Kitty, Real Madrid ali kateri izmed junakov iz Disneyjevega oblikovalskega laboratorija, lahko kaj hitro prekratek rok uporabe.

Luka Dončić, Challe Salle in Lepa afna namesto Petra Prevca

V Nedeljskih novicah so se posvetili fenomenu prodajanja zvezdništva na peresnicah, šolskih torbah in platnicah zvezkov ter razkrili, da so prodajni hit za prihajajoče šolsko leto ob tujih pevskih zvezdah ter športnih multimilijonarjih tudi slovenske zvezde. Košarkar Luka Dončić, glasbenik Challe Salle in lepotna vlogarka Lea Filipovič, bolj znana kot Lepa afna, ki so zamenjali Petra Prevca in igralce iz telenovel, kot sta Usodno vino in Reka ljubezni. Obenem pa so podjetne posameznike, ki »se zavedajo, da so otroci najboljši vir zaslužka«, še opomnili, »da bi bilo dobrodošlo, če bi se spodbujalo znanje, ne pa to, kdo ima lepši in bolj moderen zvezek, ki je trikrat dražji od običajnega enobarvnega ali okrašenega z geometrijskimi liki«.

V času največjih uspehov Bojana Križaja in Primoža Ulage tovrstnih zvezkov in šolskih torb ni bilo, posterje se je trgalo iz revij, zvezke pa so krasile izrezane slike iz časopisov in revij, prav tako ni bilo milijonskih pogodb z opremljevalci športne opreme in oglaševalci. Zato so se takratne smučarske legende s podjetništvom več ukvarjale po zaključku športne kariere.