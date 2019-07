Prav sedaj spremljamo dogodek, ob katerem kaže (spet) tehtno razmisliti o delovanju in pomenu čezatlantskega zavezništva. V mislih imam zadnji pomorski incident, to je napad z orožjem na dva tankerja v Hormuški ožini. Izjave ameriške administracije o razpoznavi napadalcev, to vemo, veljajo toliko kot lanski sneg. Dogodki spominjajo bolj na začetek vietnamske vojne ali na napad ameriške koalicije 30 držav na Irak. Oba temeljita na izmišljenih lažnih dokazih v režiji ameriške administracije. V prvem primeru naj bi bil napaden ameriški rušilec, v drugem pa naj bi šlo za orožje za množično uničevanje.

Kakšen zaveznik so ZDA drugim članicam Nata? Na žalost ne pomagajo in ne ustvarjajo zaupanja v zavezništvo. Prej vzbujajo strah in skrbi pri svojih zaveznicah. Upravičeno! V Vietnamu je bilo ubitih 3,5 milijona Vietnamcev in pri poraženih ZDA 58.000 Američanov. V Iraku je bilo ubitih 1,3 milijona Iračanov, več kot 5 milijonov prebivalcev je v izgnanstvu. Popolno podobo ZDA kot zaveznice članic Nata razkrije podatek, da so od leta 1945 do leta 2001 od v svetu registriranih 248 vojaških spopadov kar v 201 primeru (81 odstotkov) takšen spopad zrežirale ZDA.

Verjetni scenarij omenjenega napada na tankerja je nam nekako poznan. Odstop ZDA od jedrskega sporazuma z Iranom je sledil energetskemu preobratu v ZDA. S tehnologijo hidravličnega drobljenja skrilavcev v nahajališčih nafte so ZDA čez noč postale izvoznik fosilnih energentov. Konkurenci, ki ni v skupini zvestih zaveznic ZDA – in Iran je med njimi, je treba z vsemi sredstvi omejiti prodajo nafte na svetovnem trgu. Tiste države, ki ne sledijo politiki ZDA, je treba kaznovati, dokler jih ne sreča pamet. Vedno in v vsakem primeru se brezpogojno uresničuje geslo »America first«.

Sprašujete se, kaj lahko stori povprečen državljan. Največ storite že s tem, da se dokopljete do lastnih stališč o nasprotjih v sodobnem svetu. Ne posnemajte predsednika države, ki, verjetno na predlog svetovalcev, hvali zavezništvo z ZDA. Sami poskrbite za verodostojno razlago. Vzemite si nekaj časa in preberite knjižico z naslovom Kdo vlada svetu ameriškega avtorja Noama Chomskega (2017). Spoznali boste jezdece apokalipse tudi med tistimi, ki danes v javnosti nastopajo v angelski preobleki.

Janez Krnc, Litija