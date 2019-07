Revež sem, vendar rad živim

‘Si še vedno v Beogradu?« me je pred nekaj dnevi vprašal prijatelj, ki ve, da sem podedoval del družinske hiše v Makarski. To me je sprva presenetilo, a sem takoj dojel, da se čudi, kako to, da sem – čeprav je že julij – še naprej v Beogradu. Tistim namreč, ki bi šli radi na morje in tam preživeli letni dopust, ni razumljivo, da nekdo, ki ima možnost, da to stori brez velikih stroškov, kljub vsemu daje prednost Beogradu.