Člani spodnjega doma parlamenta so z 31 glasovi za in šestimi proti sprejeli zakon, ki ga je predlagala stranka predsednika Emmanuela Macrona in je osnovan na podobnem nemškem zakonu.

Če spletne platforme ne bodo delovale v skladu z zakonom, jih lahko doleti kazen v višini do 1,25 milijona evrov.

»Ne smemo sprejemati na spletu, česar ne sprejemamo na ulicah,« je danes dejala francoska poslanka Laetitia Avia, ki je zasnovala zakon in je bila večkrat tarča sovražnega govora na spletu.

Poslanska razprava se je v sredo zavlekla pozno v noč, saj se niso uspeli strinjati, kakšni so kriteriji za očitno sovražna sporočila ali videoposnetke. Strinjali so se, da to vključuje zanikanje zločinov proti človeštvu, ne pa tudi sovražnih komentarjev o Izraelu.